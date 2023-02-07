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«Ъ»: российским лесопромышленникам так и не разблокировали поставки через Казахстан

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Алексей Майшев/РИА Новости

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что российские железнодорожные перевозчики и отправители лесных грузов стали жаловаться на закрытие им транзита через Казахстан в Китай и другие страны. Об этом газете рассказали в Евразийском союзе участников железнодорожных перевозок, среди которых контейнерные операторы.

В союзе уточнили, что жалобы на закрытие транзита через Казахстан поступают ему с сентября прошлого года. Авторами жалоб выступают операторы, столкнувшиеся с запретом на поставки лесоматериалов контейнерными поездами через пункты пропуска, расположенные на границе с Казахстаном. Некоторые из них следуют транзитом через эти пункты в Китай, рассказали в союзе.

По информации газеты, таможенники, которые не пропускают контейнерные поезда, объяснили свой отказ, ссылаясь на постановление правительства №521. В нем зафиксированы пункты пропуска для вывоза из России отдельных категорий товаров. До лета прошлого года в список не попадали товары, которые вывозятся из России в Белоруссию и Казахстан. В ноябре документ был изменен, вывоз лесных грузов железной дорогой в государства Евразийского экономического союза власти разрешили, однако вопрос транзита таких грузов через них не был разъяснен. В результате с 24 декабря контейнерные поезда, которые направлялись через Казахстан в Китай, стали останавливать.

А в конце прошлого года – 30 декабря – были приняты новые поправки в постановление. Они начали действовать с 31 января этого года. Поправки фактически запрещают железнодорожный транзит через страны ЕАЭС. Лесные грузы могут вывозиться из России за пределы таможенной территории союза только по двум направлениям: через Забайкальск и Гродеково (напрямую в Китай) или через Наушки транзитом через территорию Монголии. В «РЖД» подтвердили существование проблемы.

При этом для автотранспорта подобной проблемы нет, пишет газета. Для него действуют три пункта пропуска с Казахстаном и один – с Белоруссией.

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