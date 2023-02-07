Lacoste назначил Пелагею Колотурос креативным директором по дизайну

Пелагея Колотурос заняла новую должность в компании Lacoste, став директором по креативному дизайну. Об этом сообщает Vogue Business.

Колотурос будет заниматься творческой студией французского бренда в новой должности ради того, чтобы привнести свое видение в коллекции.

По словам заместителя генерального директора Lacoste Кэтрин Шпиндлер, Колотурос сможет определить развитие бренда в дальнейшем, внеся в него свое уникальное и творческое видение.

«У Пелагеи есть все активы, чтобы сопровождать Lacoste в его новый цикл творческого самовыражения и в погоне за своей целью: стать самым вдохновляющим французским брендом в модном спорте», — заключила Шпиндлер.

12 января генерального директора британского подразделения Lacoste Джейми Гивенса назначили на должность генерального директора в Северной и Центральной Америке. Гивенс приступает к выполнению новых обязанностей немедленно, сменяя в этой должности Роберта Олдрича, который покинул компанию. Новый СЕО переедет из Лондона в Нью-Йорк в этом месяце.