Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Lacoste назначил Пелагею Колотурос креативным директором по дизайну

close
100%
Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Пелагея Колотурос заняла новую должность в компании Lacoste, став директором по креативному дизайну. Об этом сообщает Vogue Business.

Колотурос будет заниматься творческой студией французского бренда в новой должности ради того, чтобы привнести свое видение в коллекции.

По словам заместителя генерального директора Lacoste Кэтрин Шпиндлер, Колотурос сможет определить развитие бренда в дальнейшем, внеся в него свое уникальное и творческое видение.

«У Пелагеи есть все активы, чтобы сопровождать Lacoste в его новый цикл творческого самовыражения и в погоне за своей целью: стать самым вдохновляющим французским брендом в модном спорте», — заключила Шпиндлер.

12 января генерального директора британского подразделения Lacoste Джейми Гивенса назначили на должность генерального директора в Северной и Центральной Америке. Гивенс приступает к выполнению новых обязанностей немедленно, сменяя в этой должности Роберта Олдрича, который покинул компанию. Новый СЕО переедет из Лондона в Нью-Йорк в этом месяце.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть