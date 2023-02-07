Посол Шри-Ланки Лиянаге заявила, что ЦБ вновь рассмотрит возможность работы карт «Мир»

Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила в беседе с РИА Новости, что направила в центробанк своей страны просьбу вновь рассмотреть возможность работы российских карт «Мир».

Она отметила, что в настоящее время идет обсуждение данного вопроса.

Прибывающие на остров туристы, как напомнила Лиянаге, в настоящее время могут воспользоваться проектом Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's Bank.

Для этого необходимо зарегистрировать аккаунт в данной организации, после чего можно оформить местную карту Visa.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане могут возобновить обслуживание карт «Мир».