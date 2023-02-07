Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол Шри-Ланки Лиянаге заявила, что ЦБ вновь рассмотрит возможность работы карт «Мир»

close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге заявила в беседе с РИА Новости, что направила в центробанк своей страны просьбу вновь рассмотреть возможность работы российских карт «Мир».

Она отметила, что в настоящее время идет обсуждение данного вопроса.

Прибывающие на остров туристы, как напомнила Лиянаге, в настоящее время могут воспользоваться проектом Национального инвестиционно-промышленного банка и банка People's Bank.

Для этого необходимо зарегистрировать аккаунт в данной организации, после чего можно оформить местную карту Visa.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане могут возобновить обслуживание карт «Мир».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть