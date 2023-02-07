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Россияне объяснили, почему не просят повышения зарплаты

Исследование: почти каждый шестой россиянин не просит повышения зарплаты из-за страха

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Depositphotos

Около 15% россиян боятся говорить о повышении зарплаты с руководством, опасаясь агрессии или увольнения с их стороны, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные исследовательского центра «Зарплата.ру».

По данным специалистов, 36% работников не просят повышения зарплаты, так как не видят в этом смысла, еще 21% не умеют просить или стесняются, 15% — боятся увольнения или агрессии руководства. Также 13% видят сложности в компании, а 15% считают, что сейчас неподходящий период.

При этом 21% просят повышения зарплаты раз в год, 7% — раз в полгода. Остальные обращаются за повышением зарплаты по мере результатов и достижений.

Исследователи также узнали, что часть компаний готовы удерживать повышением зарплаты сотрудников, которые решили уволиться. Согласно исследованию, так удалось удержать 21% сотрудников, которые работают в основном в сферах финансов, услуг, промышленности, строительстве, юриспруденции, продаж, медицины и образования. При этом 58% сообщили, что их работодатели никогда не пытались удержать их таким способом.

Исследование проводилось с 23 января по 6 февраля, в нем приняли участие около двух тысяч работающих россиян в возрасте 25–55 лет.

Ранее Роструд назвал самые высокооплачиваемые позиции на российском рынке труда в январе.

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