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Оператор ГТС: украинские трейдеры начали импортировать газ из Европы через Молдавию

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Wojciech Kardas/Agencja Gazeta/Reuters

Украинские заказчики начали импортировать топливо из Европы через Молдавию и закачивать его в газовые хранилища на Украине. Об этом сообщил «Оператор ГТС Украины».

В начале 2023 года правительство Молдавии утвердило решения о необходимых изменениях в законодательство, которые позволили всем компаниям пользоваться услугой виртуального реверса в пунктах присоединения к Украине. Этот шаг, как отметил украинский оператор, разблокировал импорт газа на Украину с юга через Трансбалканский маршрут.

«Украинские заказчики услуг по транспортировке газа вслед за иностранными коллегами осуществляют импорт газа из стран Европы через Молдавию с последующей закачкой газа в украинские подземные газовые хранилища», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях оператора.

«Оператор ГТС Украины» отметил, что с этого дня у страны есть возможность осуществлять виртуальный реверс со всеми операторами ГТС соседних стран Европы, «ключевое условие — наличие ресурса в системе». Там добавили, что виртуальный реверс позволяет экономить топливо и сокращать выбросов CO2 при сжигании.

Ранее заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил, что его страна готова предоставить свободные мощности для транзита и хранения природного газа из Каспийского бассейна в Евросоюз.

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