«Яков и партнеры» назвали четыре главных риска для российских аграриев в 2023 году

В этом году российским сельхозпроизводителям грозят четыре ключевых риска – проблемы с доступностью техники и оборудования, логистикой и хранением зерна, дефицит семенного фонда, а также нехватка квалифицированных кадров. Об этом говорится в пресс-релизе компании «Яков и партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company), который поступил в редакцию «Газеты.Ru». Компания выделила данные угрозы для аграриев на основе опроса руководителей и специалистов российских агропромышленных компаний. Свои выводы она также изложила в отдельном отчете.

Главной проблемой в новом сезоне, по мнению аграриев, станет отсутствие возможности закупать и обслуживать самоходную технику. 34% опрошенных указали на неудовлетворительную обеспеченность тракторами. О проблемах с нехваткой комбайнов заявили 25% респондентов, прицепного оборудования – 11% опрошенных.

«Практически весь спектр техники, необходимой для работы в поле, требует ускоренных процессов локализации — от целых агрегатов до отдельных узлов, комплектующих», — сказал эксперт «Яков и партнеры» и один из соавторов отчета Алексей Порошкин.

Второй риск связан с рекордным урожаем 2021–2022 годов, который по сути некуда девать из-за возникших в текущей ситуации проблем с логистикой.

«Многие аграрии отчитались о рекордном урожае. В Приволжском и Южном федеральных округах заявили о перевыполнении своих планов 54% и 60% сельхозпроизводителей соответственно. Из-за рекордного урожая и проблем с логистикой десятки миллионов тонн зерна лежат на хранении. Скорее всего, они перейдут в следующий сезон. При этом почти половина опрошенных респондентов затруднились ответить на вопрос, что делать с уже накопившимися остатками», — рассказал Порошкин.

Порошкин спрогнозировал, что конечные запасы зерна в России в 2022–2023 годах могут составить 26 млн тонн, в том числе 17 млн тонн придется на пшеницу.

«Поэтому при текущих ценах в зоне риска, обычно связанного с долгосрочным хранением зерна, оказываются запасы зерна на сумму около 260 млрд рублей. Чтобы эта цифра не выросла еще больше, России нужно будет экспортировать каждый месяц объем зерновых, близкий к рекордному, — более 4 млн тонн», — подчеркнул Порошкин.

По его словам, эта ситуация уже сказалась на маржинальности производителей пшеницы (показывает, сколько дохода компании приносит каждый рубль ее выручки). Порошкин уточнил, что в этом году маржинальность аграриев может упасть в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом и втрое — по сравнению с сезоном 2020–2021 года. Это, в свою очередь, может привести к снижению объема производства зерновых, в том числе пшеницы, добавил эксперт. По его прогнозам, падение производства может составить 13–19% в 2023–2024 годах.

19% респондентов заявили «Яков и партнеры» о дефиците качественного семенного фонда.

«Главы компаний отметили, что «до сих пор не видели высокопродуктивной пшеницы и ячменя российских сортов», и найти приемлемые альтернативы можно далеко не по всем сельхозкультурам», — говорится в пресс-релизе.

Четвертым риском Порошкин назвал нехватку квалифицированных кадров в сельскохозяйственной отрасли.

Исследование «Яков и партнеры» было проведено в конце декабря 2022 года на основе опроса аграриев. В нем приняли участие аграрии из 96 российских компаний с земельным банком от 20 тыс. до 120 тыс. га. В периметре опроса — 3,3 млн га в 20 областях страны в четырех федеральных округах.