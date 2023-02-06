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Саудовская Аравия повысила цены на нефть на март для потребителей из Азии, Европы и США

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Maxim Shemetov/Reuters

Крупнейший экспортер нефти Саудовская Аравия подняла цены на мартовские поставки нефти для потребителей из Азии, Европы и США. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на содержание документов компании.

По данным издания, баррель сорта нефти Arab Light с поставкой в марте подорожал на 20 центов относительно февраля для рынка Азии, для США — на 30 центов, для европейских покупателей — на $2.

Последний раз стоимость сырья Arab Light повышали в сентябре 2022 года. При этом трейдеры и переработчики нефти, опрощенные агентством, наоборот, прогнозировали сокращение цены на 20 центов.

Во второй половине января пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Накануне аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов выразил мнение, согласно которому российским экспортерам нефтепродуктов нужно увеличивать скидки при продаже в зарубежные страны, чтобы заинтересовать потенциальных покупателей в Азии и других регионов мира.

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