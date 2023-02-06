Минфин заявил, что падение доходов в январе составило 35% при росте расходов на 59%

Министерство финансов России заявило, что падение доходов в стране в январе составило 35% при росте расходов на 59%. Об этом говорится на сайте министерства.

Отмечается, что доход в российский бюджет оказался на 35% ниже, чем за аналогичный период 2022 года. При этом объем расходов вырос на 59% по сравнению с январем 2022 года.

Нефтегазовые доходы также упали на 46% из-за уменьшения цен на нефть и сокращения экспорта газа. Ненефтегазовые доходы также снизились на 28%.

Ранее сообщалось, что среди западных государств сейчас нет единой позиции касательно вопроса изъятия активов России, однако в дальнейшем такое может произойти. Об этом заявил заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.

Газета Politico ранее писала, что Мальта предоставила другим странам Евросоюза информацию, которая помогла заморозить российские активы более чем на $100 млн.