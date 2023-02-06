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Министр финансов рассказал, что иногда «залезает» в кредит, пользуясь кредитной карточкой

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Глава Минфина России Антон Силуанов сообщил, что иногда использует кредитную карту для оплаты покупок. Об этом он рассказал в подкасте «Легкие деньги» на Первом канале.

«У меня есть депозит в банке. У меня есть карточка, на которую я получаю зарплату. На этой карточке, если я получаю зарплату, часть денег отправляю на счет депозитный в банке, а часть остается на карточке. И вот если у меня покупка, и получается больше нужно платить, чем у меня остаток на счете, то я залезаю в кредит», — сказал Силуанов.

При этом глава финансового ведомства добавил, что редко «залезает в кредит». На вопрос, поступали ли ему звонки от телефонных мошенников, министр ответил, что старается не отвечать на незнакомые номера.

Ранее 6 февраля заместитель председателя Банка России Герман Зубарев сообщил, что инициатива об обязанности российских кредитных организаций возвращать полную сумму похищенных денег в течение 30 дней содержится в законопроекте, который в настоящее время находится на рассмотрении в Госдуме.

На прошлой неделе профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина назвала «нужные» вещи, на которые лучше всего никогда не брать кредит.

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