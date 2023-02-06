Багдад обсуждает возможности погашения долгов перед нефтегазовыми компаниями РФ в Ираке

Глава МИД Ирака Фуад Хусейн в ходе пресс-конференции заявил, что власти Ирака рассматривают возможности погасить долги перед российскими нефтегазовыми компаниями, работающими в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Хусейн отметил позитивную роль российских нефтяных компаний, в особенности в части инвестиций.

«Хотел бы отметить среди них (российских компаний. — «Газета.Ru») компанию Лукойл, Газпром и ряд других, перед которыми иракское правительство остается в долгу, и мы рассматриваем все возможные способы нахождения решения проблемы непогашенной задолженности перед этими компаниями», — рассказал Хусейн.

Глава МИД Ирака добавил, что очередное заседание двусторонней межправительственной комиссии пройдет в Багдаде, учитывая, что последнее заседание проходило в Москве.

Ранее в МИД Японии заявляли, что страна присоединилась к потолку цен на российские нефтепродукты.