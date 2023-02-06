Сбер начинает масштабное тестирование платежного стикера

Сбер начинает масштабное тестирование клиентами платежного стикера, сообщает пресс-служба банка. Тестирование будет бесплатным для клиентов, в нем примут участие 100 тыс. человек.

«Платежный стикер дает возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Сейчас в Сбербанке они могут совершать такие платежи с помощью QR-кода, но технология платежного стикера расширит эту возможность на большее число клиентов», — говорится в сообщении.

В банке уточнили, что стикер крепится к смартфону и выглядит как обычная банковская карта, но в несколько раз меньше. При этом номера карты и кодов, подтверждающих операции, на стикере нет. Платить стикером можно везде, где есть терминал для бесконтактных платежей. Также этот инструмент позволяет снимать наличные в банкоматах с бесконтактной авторизацией.

Как рассказал директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев, тестирование с участием 100 тыс. клиентов было запущено для того, чтобы понять, насколько востребованным окажется такой способ оплаты.

«По итогам масштабного тестирования мы примем решение о внедрении платежных стикеров в промышленную эксплуатацию. А главное, принимая решение о возможном запуске, мы учтем отзывы участников тестирования для доработки продукта, ведь для нас самое важное — удобство и комфорт клиентов при использовании наших платежных сервисов», — отметил он.