Операторы в РФ сократили объемы установки нового оборудования более чем на 60% в 2022 году

Операторы связи по итогам 2022 года уменьшили объемы установки новых базовых станций более чем на 60% из-за дефицита зарубежного оборудования. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитического агентства Telecom Daily.

Отечественные операторы связи в 2022 году установили на 60% меньше базовых станций, чем в 2021-м. В 2021 году было установлено около 82 тыс. станций. Некоторые участники рынка также подтверди сокращение объемов установок станций в 2022 году. Причем такая ситуация произошла из-за ухода ведущих поставщиков оборудования Nokia, Ericsson и Huawei.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что операторы до начала спецоперации на Украине смогли закупить большие объемы зарубежного оборудования. Однако они используют его лишь в случае замены вышедших из строя базовых станций. При этом основные операторы связи заявили, что имеют достаточные запасы для сохранения и улучшения качества услуг. Кроме того, есть и другие инструменты для развития сети.

Аналитики посчитали, что средняя скорость передачи данных немного сократилась. В 2023 году эта тенденция может сохраниться. Кроме того, объем трафика по итогам 2022 года вырос всего на 30%, в то время как во время пандемии коронавируса в 2020 году рост составил 80%. При этом в Минцифры заверили, что вводятся меры поддержки производителей и операторов связи для того, чтобы качество связи не ухудшалось.

21 декабря Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что уход телекоммуникационных компаний Nokia и Ericsson с отечественного рынка не повлияет на качестве мобильной связи. В Минцифры добавили, что операторы будут постепенно переходить на российское оборудование.