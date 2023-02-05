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Администрация портов Украины сообщила о восстановлении затонувшей румынской баржи

Баржа из Румынии, которая, как заявлялось ранее, затонула в Украинском порту, вернулась в мореходное состояние, сообщает РИА Новости, ссылаясь на администрацию морских портов Украины.

Ранее, 5 февраля, телеканал Pro TV сообщал, что нагруженная 860 тоннами пшеницы румынская баржа затонула в украинском порту Рени.

По информации украинского ведомства, за плавучесть судна боролись всю ночь, и в настоящее время вода из трюма откачена, баржа выровнялась и не затонула. В результате инцидента никто не пострадал.

«Сейчас судно стоит в акватории порта в мореходном состоянии, экипаж проводит небольшой ремонт», — сообщила администрация.

Ранее председатель правительства Донецкой народной республики Виталий Хоценко сообщил, что власти намерены приступить к отправке грузов из порта Мариуполя летом текущего года.

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