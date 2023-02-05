Shafaq News: протестующие против высокого курса доллара в Ираке заблокировали госучреждения

Протестующие против высокого обменного курса американского доллара по отношению к местной национальной валюте — динару заблокировали работу нескольких государственных учреждений в провинции Ирака — Ди-Кар. Демонстранты заняли здание отделения по распределению электроэнергии и одно из учреждений, принадлежащее Министерству нефти республики, сообщает портал Shafaq News.

Обменный курс иракского динара подскочил примерно до 1750 за доллар на уличных биржах в некоторых частях страны. Для сравнения, официальный курс в настоящее время составляет 1460 динаров за американскую расчетную единицу. В результате увеличения разницы закрылись обменные пункты в столице страны — Багдаде. Однако к 5 февраля котировки продемонстрировали снижение, уточняется в статье.

«Протестующие против высокого обменного курса доллара по отношению к динару вышли в воскресенье на улицы в иракской провинции Ди-Кар. Демонстранты заняли здание отделения по распределению электроэнергии в провинции. Они воспрепятствовали работе учреждения, отправив сотрудников домой. Другая группа протестующих блокировала здание, принадлежащее министерству нефти», — говорится в материале.

В то же врем утром 5 февраля на иракских фондовых биржах стоимость доллара США достигла 1 633 иракских динаров. На черном рынке обменный курс американской валюты по отношению к местной расчетной единице составила примерно 1 640. Однако разница к официальному курсу валют по-прежнему остается большой, заключается в заметке.

24 января глава Центрального банка (ЦБ) Ирака Мустафа Галеб Мухиф ушел в отставку на фоне падения курса национальной валюты. Исполняющим обязанности власти республики назначили Мухсена аль-Аллака. Причиной ухода в отставку главы местного регулятора стало ослабление динара к доллару на 7% с середины ноября 2022 года.