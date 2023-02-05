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Digi 24: в Румынии из-за непогоды без электроэнергии остались тысячи домов

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Depositphotos

В Румынии в уезде Алба из-за сильных снегопадов и метели остались без электроэнергии тысячи домов. Об этом сообщает телеканал Digi 24.

Отмечается, что из-за сугробов, упавших деревьев и столбов заблокировано несколько дорог.

«Есть дороги, закрытые из-за снега, деревья, поваленные сильным ветром, и тысячи людей, которые остались без электричества. Метеорологи предупреждают, что грядет самый холодный период этой зимы», — сообщил телеканал.

Отмечается, что домохозяйства в Албе остались без электричества в связи с повреждениями на десятках трансформаторных подстанций. По информации Digi 24, электрики уже работают над устранением неполадок.

Ранее сообщалось, что в Сербии непогода оставила 25 тыс. человек без электричества. В МВД страны заявили об обильном снегопаде, который прошел в ночь на 5 февраля в западных горных районах Сербии и в центральной части страны. По данным ведомства, сильный снегопад стал причиной сбоя подачи энергии в 564 подстанциях, в связи с чем 25,2 тыс. потребителей остались без энергоснабжения.

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