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The Economist назвал экономические условия в России возможностью «быстро разбогатеть»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Предприимчивые россияне и некоторые граждане западных стран начали задействовать свои связи для заключения выгодных сделок в рамках ухода из России иностранных компаний. Об этом написал британский журнал The Economist со ссылкой на сообщение неназванного работника промышленной отрасли, который помогает нескольким европейским компаниям свернуть бизнес в России.

«Можно с уверенностью предположить, что новые владельцы будут игнорировать такие тонкости, как санкции, как только они вступят в права собственности», — предположил собеседник издания.

Происходящее на российском рынке источник сравнил с девяностыми и назвал «диким временем бандитского капитализма».

Автор материала отметил, что «экономическая изоляция России» предоставила редкую возможность быстро разбогатеть за счет «коррупционной системы», которая возникла на фоне особого порядка продажи долей иностранцев в российских компаниях.

Во второй половине января издание РБК со ссылкой на сообщение экспертов Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН сообщило, что российский бизнес в прошлом году смог адаптироваться в условиях санкций и все больше предпринимателей стали вести «наступательную» стратегию борьбы с кризисом.

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