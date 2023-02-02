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Тинькофф выдал клиентам более 60 тыс. стикеров Tinkoff Pay

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Тинькофф

Первые 60 тысяч клиентов получили платежные стикеры Tinkoff Pay, о запуске которых Тинькофф объявил в декабре 2022 года, сообщает пресс-служба банка.

На 2 февраля клиенты совершили уже более 600 000 транзакций с помощью стикеров Tinkoff Pay. Платежный стикер крепится на смартфон и имеет встроенный NFC-чип для бесконтактной оплаты. Это особенно актуально для пользователей iPhone как полноценная альтернатива заблокированному в настоящее время для российских клиентов сервису Apple Pay.

«Мы видим у клиентов большой спрос на стикеры Tinkoff Pay, поэтому уже выделили дополнительные мощности, чтобы увеличить объем их производства. Мы рассчитываем, что по результатам первого полугодия число наших клиентов, оплачивающих покупки с использованием платежного стикера Tinkoff Pay, превысит 1 млн человек», — отметил вице-президент Тинькофф, руководитель Тинькофф Кассы Сергей Хромов.

Для получения стикера в настоящее время необходимо оформить заявку на сайте Тинькофф. К настоящему моменту число оформленных заявок на Tinkoff Pay уже превысило 250 тысяч — стикеры этим клиентам будут доставлены в ближайшее время. С марта 2023 года оформить заявку на доставку платежного стикера можно будет в приложении Тинькофф в один клик.

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