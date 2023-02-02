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Производство топливных пеллет в России снизилось на 20% в 2022 году

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Денис Абрамов/РИА Новости

Объем производства пеллет — топливных гранул из отходов деревопереработки — в России упал в 2022 году на 19,6% относительно 2021 года, до 2,07 млн тонн. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Сильнее остальных производство сократили в Северо-Западном федеральном округе — на 32%, до 789 тыс. тонн. На территории Дальневосточного федерального округа выпуск пеллет, наоборот, вырос в 1,5 раза, до 341 тыс. тонн.

Как отметили в федеральном лесоучетном учреждении «Рослесинфорг», в прошлом году на Дальнем Востоке нарастили производство пеллет на 30%.

По данным аналитического агентства WhatWood, в 2022 году объем вывоза гранул из России снизился на 24%, до 1,8 млн тонн. Главным ударом для отрасли стали европейские ограничительные меры, в результате которых экспорт в Евросоюз (ЕС) упал вдвое, до 929 тыс. тонн.

Во второй половине января в пресс-службе Минсельхоза России заявили, что держат на контроле ситуацию с производством модифицированного крахмала. Модифицированный крахмал является основой для производства йогуртов — он применяется как загуститель.

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