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В Vitra сообщили, что сантехника в России подорожала на 30% по итогам 2022 года

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

В России по итогам 2022 года на 30% подорожала сантехника, в том числе из-за проблем с поставками некоторых материалов из-за границы. Об этом написало РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального директора компании Vitra Дениса Гасса.

По его словам, средняя стоимость унитаза с инсталляцией составляет 22 тыс. руб., раковина или ванная продается за 20 тыс. руб., смеситель — 10 тыс. руб.

Гасс пояснил, что цены на унитазы и раковины выросли по причине сбоя в поставках закупавшихся в Европе белой глины и светложгущейся глины. Эти два материала являются основой при производстве санитарной керамики. Российские фабрики были вынуждены приобретать глину у азиатских стран в 5-6 раз дороже, чем в Европе.

Смесители подорожали из-за повышения цен на мировых рынках на латунь и сталь. Кроме того, Россия закупает за границей пластиковые детали для сантехнических инсталляций.

Во второй половине января издание РБК со ссылкой на данные Росстата написало, что в России в 2022 году значительнее всего подорожали йод, спички, мыло и женские прокладки.

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