Курс биткоина достиг максимума с августа 2022 года и поднялся выше $24 тысяч

Биткоин дорожал в ночь на 2 февраля до отметки в $24,19 тыс., что стало максимумом с 15 августа 2022 года. Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

За сутки первая криптовалюта высилась в цене на 2,8%. Ethereum подорожал на 5,6%, до $1,66 тыс. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась за 24 часа на 3,9% и превысила $1,12 трлн.

К 10:20 (мск) биткоин торгуется за $23,81. К этому же времени Ethereum стоит $1, 66 тыс.

21 января курс биткоина во время торговой сессии достиг отметки в $23,19 тыс., прибавив в цене 10%.

Во второй половине января основатель хедж-фонда SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи выразил мнение, согласно которому стоимость одного биткоина на бирже может увеличиться вдвое до $50 тыс. в течение следующих двух-трех лет.

Накануне сообщалось, что производитель электрокаров Tesla подал отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), в котором

зафиксирован убыток в размере $140 млн из-за вложений в биткоин по итогам 2022 года.