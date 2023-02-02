РБК сообщил, что в России в 2023 году появится отечественный бренд пятизвездочных отелей

Предприниматель и инвестор Сергей Бачин, который является основателем сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга», гендиректором девелоперской компании «Васта Дискавери» и экс-гендиректором горнолыжного курорта «Роза Хутор», в интервью РБК заявил , что в 2023 году в России появится отечественный бренд пятизвездочных отелей. Бачин пояснил, что у него есть планы создать компанию по управлению гостиницами от трех до пяти звезд под собственными брендами. Такая компания должна начать работать в 2023 году, добавил он.

По словам Бачина, новая компания получит название «Васта Отель Менеджмент». Она будет развивать гостиницы под своими брендами и предлагать услуги по управлению гостиницами другим участникам рынка, уточнил предприниматель. Компания будет развивать четыре отельных бренда отелей от трех до пяти звезд — «Эрбелья» и «Васта», Эбеко» и «Рябина».

Бачин пояснил, что необходимость в таком бизнесе возникла из-за западных санкций.

«Сейчас, например, на курорте Завидово строится четыре гостиницы. Их изначально планировали открыть под международными брендами группы Accor (развивает в том числе бренды Mövenpick, Novotel, Mercure, Ibis), а также Rezidor Hotel Group (отели Radisson Blu, Radisson, Park Plaza, Park Inn by Radisson). Однако после начала спецоперации России на Украине зарубежные компании заявили о своем решении не открывать новые отели в России» — рассказал Бачин.

Поэтому нужна отдельная компания в России, которая в случае необходимости продолжит развивать бизнес ушедших зарубежных компаний, гостиницы которых будут бесхозными, считает Бачин.

Как ранее заявлял Бачин, с возникшими весной 2022 года из-за западных санкций проблемами с упаковкой производителям продуктов в РФ удалось справиться. Теперь, по его словам, серьезную проблему для молочной отрасли создает зависимость от импортных ферментов.