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Энергоэксперт Демидов: нефть из России продолжит поступать в Европу через посредников

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РИА Новости

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Лентой.ру» допустил, что российская нефть продолжит поступать в Европу через посредников. Так он оценил последствия введения Россией ответных мер на западные санкции. США и Евросоз ранее ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

Указ президента России Владимира Путина, который запрещает российским компаниям поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены», вступил в силу с 1 февраля этого года.

По словам Демидова, ни у российских компаний, ни у страны в целом нет механизмов, благодаря которым можно было бы проследить, куда на самом деле уходит нефть из России. По мнению Демидова, часть нефти, которую продают отечественные компании, будет уходить в страны «большой семерки» и Европы через существенное число посредников.

«Нефть как продавалась российскими компаниями, в основном в Азию, так и будет продаваться. Ничего глобального на рынке не произойдет», — сказал эксперт.

Он добавил, что указ президента России в сущности мало что изменит на мировом рынке энергетики, потому что документ фактически узаконил уже существующую ситуацию на рынке.

«Указ де-факто узаконил ситуацию, которая и так уже была на рынке. Компании из России не продавали свою нефть тем странам, которые подписали эмбарго и потолок цен», — отметил Демидов.

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