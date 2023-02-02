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В России разработали проект максимальной надбавки к з/п ряду работников Крайнего Севера

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Минтруд России разработал проект надбавки к зарплате ряду работников Крайнего Севера в максимальном размере вне зависимости от стажа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дополнительные деньги к зарплате получат те, кто заняты в федеральных госучреждениях, научных организациях, вузы. Кроме того, на надбавку могут рассчитывать молодые сотрудники в возрасте до 35 лет.

На данный момент право на максимальную надбавку к з/п получают россияне, отработавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пять и более лет.

Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что граждане, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право на досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства.

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