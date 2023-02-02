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Bloomberg узнал о рекордном числе банкротств в Швеции

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Global Look Press

В Швеции число компаний, подавших заявление на банкротство, взлетело в январе на 47% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, до 622, что стало рекордом для страны за последние 10 лет. Об этом пишет Bloomberg.

По информации Creditsafe, три из пяти обанкротившихся в январе крупных компаний были из строительной отрасли. Причина заключается в кризисе на рынке жилья.

Снижение спроса на недвижимость привело к тому, что ее средняя стоимость упала на 16% по сравнению с пиковыми значениями первого квартала прошлого года.

Экономист Калифорнийского университета Джоанна Бломе заявила, что осенью банкротились предприятия из розничной торговли и отели, а теперь этот тренд касается секторов, связанных с промышленностью и инвестициями.

Ожидается, что кризис приведет к снижению темпов строительства и ударит по занятости в сфере, где трудится более 350 тыс. человек.

Ранее представитель благотворительной организации города Карлстад Мари Бьерклунд заявила, что в Швеции многие граждане не могут нормально прокормить детей из-за роста инфляции.

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