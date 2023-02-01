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Мэрия Тбилиси решила не разрывать контракт с «Метровагонмашем» на поставку вагонов

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Павел Ткачук

Администрация Тбилиси решила не расторгать контракт с российским машиностроительным заводом «Метровагонмаш» на поставку вагонов для Тбилисского метрополитена. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение вице-мэра грузинской столицы Ираклия Хмаладзе.

«С учетом того, что мы не смогли бы найти альтернативного поставщика вагонов за ту цену, которая нас устраивает, и переход на следующие этапы тендера вызвал бы подорожание закупки на 30-35%, мы постарались завершить переговоры с уже существующим поставщиком («Метровагонмашем») таким образом, чтобы наши интересы были максимально застрахованы» — сказал Хмаладзе,

По словам градоначальника, все условия контракта грузинская сторона согласовала с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Он подчеркнул, что западные страны не вводили ограничительные меры против компании «Метровагонмаш».

В соответствии с договоренностью, оплату за поставки договорились перечислять лишь после того, как вагоны доставят на территорию Грузии и введут в эксплуатацию.

На прошлой неделе председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не поставляет товары в Россию в обход санкций.

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