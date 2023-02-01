Захарова заявила, что посягательство Запада на российские активы не останется без ответа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в ходе брифинга, что попытки посягательства со стороны западных стран на российские активы не останутся без ответа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Попытки посягательства на российское имущество, активы будут расцениваться как грабеж и не останутся без соответствующего ответа», — сказала представитель ведомства.

Дипломат подчеркнула, что не существует законного способа отбирать чужое имущество и присваивать его.

Ранее высокопоставленный европейский источник заявил журналистам в Брюсселе, что на данный момент у Евросоюза нет решения по использованию замороженных российских активов.

Как отметил европейский источник, дискуссии по этому вопросу ведутся как между членами ЕС, так и с международными партнерами. По его словам, есть несколько вариантов по возможному использованию активов, однако никакого окончательного решения пока нет.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка России Ольга Шишлянникова сообщила, что за рубежом заблокировано российских активов на 5,7 трлн рублей.