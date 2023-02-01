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В Киеве заявили, что Япония выделила Украине $170 млн для восстановления инфраструктуры

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Depositphotos

Украинское министерство инфраструктуры в социальных сетях сообщило, что Япония выделила Украине $170 млн на восстановление критической инфраструктуры.

«Средства будут направлены на реализацию проектов экстренного восстановления, в частности, восстановление критической инфраструктуры», — говорится в публикации ведомства.

Сообщается, что это решение закрепят подписанием грантового соглашения с Японским агентством международного сотрудничества. В министерстве отметили, что эта помощь подразумевает предоставление компаниями Японии товаров и услуг, которые необходимы для восстановления страны.

Ведомство указывает, что в начале января 2023 года было объявлено, что японское правительство выделяет $95 млн на восстановление Украины путем предоставления средств по Программе развития ООН в рамках партнерского соглашения.

Ранее сообщалось, что Швеция выделила более $2 млн на обеспечение ядерной безопасности Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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