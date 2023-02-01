Депутат Аксаков назвал оптимальным для экспортеров и импортеров доллар за 77-78 рублей

Депутат Государственной думы, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оптимальным курсом, позволяющим сбалансировать интересы экспортеров и импортеров, является курс 77-78 рублей за доллар. Об этом Аксаков сказал в интервью «Парламентской газете».

По его мнению, снижение курса российской валюты к американской в последнее время происходит больше из-за политических, а не из-за экономических факторов. Депутат назвал ситуацию на рынке «колеблющейся» и объяснил, почему для российской экономики будет лучше, если рубль будет держаться в пределах 77-78 рублей за доллар.

«Чтобы сбалансировать интересы и экспортеров российской продукции, чтобы они могли получаемую валюту обменивать на больший объем рублевой массы и направлять на решение экономических задач, но при этом этот курс должен быть выгоден и импортерам. Мы покупаем оборудование и комплектующие для нашей экономики», — пояснил Аксаков.

Ранее первый заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов заявил, что среднегодовой курс рубля в 2023 году составит около 70 руб. за доллар. Это является хорошим балансом для российской экономики.