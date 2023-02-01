Работодатели в России снизили предлагаемые для IТ-специалистов зарплаты

Средняя заработная плата для IT-разработчика, которую предлагали российские работодатели в январе, заметно снизилась. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на данные аналитиков сервиса по поиску работы и сотрудников HeadHunter.

Отмечается, что медианная зарплата для начинающего программиста в прошедшем месяце составила около 100 тыс. руб., что на 13% меньше относительно аналогичного месяца годом до этого.

IТ-специалистам среднего уровня предлагают сумму в 160 тыс. руб. Это на 11% меньше по сравнению с январем 2022 года. При этом зарплата, которую потенциальные работодатели называют для высококвалифицированного разработчика, напротив, выросла на 4% до 250 тыс. руб. в месяц.

Одной из причин снижения зарплатных ожиданий IТ-специалистов в HeadHunter назвали приток начинающих программистов, который наблюдается с весны прошлого года.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследований рекрутингового сервиса HeadHunter написала, что в России увеличилось количество вакансий для IT-специалистов.