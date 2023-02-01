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Акции владельца сервиса Snapchat упали на 15% на фоне отрицательных прогнозов

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«Газета.Ru»

Акции компании Snap (владеет сервисом Snapchat) упали на 15% из-за отрицательной отчетности по итогам четвертого квартала 2022 года и негативных прогнозов. Об этом сообщается на сайте организации.

Компания Snap отчиталась о неудачном для нее четвертом квартале 2022 года и предупредила, что рост ее выручки существенно замедлился в начале 2023 года. Из-за этого акции Snap на внебиржевых торгах потеряли в цене порядка 15%.

В публикации указали, что, несмотря на рост пользователей сервиса, доходы компании стали падать. Например, в четвертом квартале 2022 года выручка была на уровне $1,3 млрд, что практически идентично показателям 2021 года. Всего же за год выручка выросла на 12%, что значительно хуже прогнозов компании.

В документе добавили, что выручка за год выросла всего на 12% из-за снижения доходов от интернет-рекламы и отрицательными условиями в экономике. При этом по прогнозам на первый квартал 2023 года компания может увеличить выручку от 2% до 10%.

31 декабря агентство Bloomberg сообщило, что европейские фондовые индексы завершили пятничные торги снижением, продемонстрировав худшие годовые показатели с 2018 года. Основной причиной стал рост опасений трейдеров по поводу дальнейшего замедления темпов экономического развития региона в связи с энергетическим кризисом.

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