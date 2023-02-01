«Хуаньцю шибао»: госдолг США может лечь тяжким бременем на мировую экономику в 2023 году

Правительство США, которое заимствует огромные суммы для развития экономики, не может платить по счетам, отчего госдолг страны ляжет тяжким бременем на мировую экономику в этом году. Об этом пишет «Хуаньцю шибао».

Автор статьи отметил, что нынешние тренды в экономике США не смогут выдержать долгосрочную политическую игру между демократами и республиканцами. Скорее всего, уже в 2023 году весь внешний мир может ощутить на себе последствия экономического спада в Штатах, пытаясь оплатить госдолг страны.

В статье добавили, что при отсутствии каких-либо соглашений по лимиту госдолга в США в ближайшее время, финансовый рынок будет еще более нестабильным, что повлияет на темпы роста мировой экономики.

По мнению автора статьи, проблема с госдолгом в Америке будет повторяться до тех пор, пока ситуация с борьбой двух партий не изменится. Если экономическая модель развития страны будет такой же, то она продолжит ограничиваться потолком долга.

31 января в ходе опроса социологической службы Gallup сообщалось, что каждый пятый гражданин США (21%) недоволен работой правительства своей страны. Второй главной проблемой Соединенных Штатов американцы назвали высокую инфляцию (15%), следующей за ней — миграционный кризис на юге страны (11%).