Молдавия получила из Румынии партию дров на зиму в качестве гуманитарной помощи

Кишинев получил от Бухареста первую партию дров в объеме 2100 кубометров на зиму в качестве гуманитарной помощи. Информацию об этом пресс-служба министерства окружающей среды Молдавии опубликовала на своем сайте.

«Сегодня поступила первая партия дров из Румынии, 2100 кубометров древесины закупило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев», — сказано в сообщении.

Отмечается, что дрова направят ветеранам войны, людям пенсионного возраста (старше 70 лет), гражданам с ограниченными возможностями, семьям, которые приняли беженцев, и центрам размещения.

В первой половине декабря молдавский портал Bas TV сообщил, что Кишинев до сих пор не получил дрова, обещанные Румынией в конце ноября 2022 года. По словам министра окружающей среды Молдавии Родики Иорданов, Румыния ввела запрет на экспорт древесины и сильно завысила цены.

В середине сентября министерство окружающей среды Молдавии запустило онлайн-площадку lemne.md (дрова.мд) для размещения информации о наличии дров для продажи населению.