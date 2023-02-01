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Казахстан направит первую партию нефти в Германию через Россию в феврале

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Bernadett Szabo/Reuters

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что страна планирует отправить в Германию первую партию нефти по трубопроводу «Дружба» в первой половине февраля 2023 года. Его слова приводит ТАСС.

«Мы планируем поставить первую партию в 20 тыс. тонн нефти в первой половине февраля», — сказал министр.

Нефть будет направлена в ФРГ по трубопроводу «Дружба».

В 2023 году в Германию планируется экспортировать до 1,5 млн тонн нефти из Казахстана, при этом наибольший возможный объем поставок — 6 млн тонн, сообщает EADaily. По данным агентства, на экспорт в ФРГ пойдет нефть с месторождения «Карачаганак».

Ранее сообщалось о том, что транзит нефти из Казахстана в ФРГ по «Дружбе» будет осуществлять «Транснефть». Российское Министерство энергетики разрешило транзит 300 тыс. тонн казахской нефти в ФРГ в первом квартале 2023 года.

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