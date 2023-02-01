Загруженность дорогих отелей в Москве сократилась более чем на 10% по итогам 2022 года

Пятизвездочные отели Москвы оказались самыми пострадавшими в России на фоне отсутствия зарубежных туристов, наполняемость гостиниц упала на 10,2 п. п. по итогам прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Nikoliers.

Самыми пострадавшими от отсутствия интуристов в России на гостиничном рынке оказались пятизвездочные отели Москвы. Загрузка отелей уровня «пять звезд» в столице в 2022 году сократилась на 10,2 п. п., до 52,7%. Причем именно у высокобюджетных отелей оказался самый худший показатель на столичном рынке.

По данным экспертов, заполняемость трехзвездочных отелей за прошлый год выросла на 4,3 п. п., до 70,8%. У четырехзвездочных отелей показатели никак не поменялись. При этом основной причиной снижения показателя стало отсутствие иностранных туристов из-за ограниченного авиасообщения и отключения России от международных платежных систем. Кроме того, некоторые отели, на фоне отсутствия людей, начали снижать цены для корпоративных клиентов.

Аналитики посчитали, что сейчас в Москве нельзя сдать номер дороже 15 тыс. рублей за ночь, однако ценники на некоторых объектах держатся на уровне 25-40 тыс. рублей за ночь. При этом ситуация на рынке в 2023 году начнет меняться за счет возвращения туристов из Китая, поток которых остановился из-за пандемии коронавируса.

В начале сентября из исследования службы аналитики сети AZIMUT Hotels стало известно, что в России самый большой скачок цен за гостиничный номер зафиксировали на Северо-Западе. В частности, в отелях Перми, Нижнего Новгорода и Уфы. Так, средняя суточная цена за номер выросла. Наименьший скачок цен — в отелях Приволжского федерального округа: цена выросла меньше, чем на 1000 рублей.