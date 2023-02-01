«Башнефть» почти на треть увеличила производство бензина марки «Евро 6»

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти», входящий в структуру «Роснефти», в 2022 году добился увеличения производства автомобильного бензина АИ-95 «Евро 6» на 26%. Всего за прошлый год, как сообщает пресс-служба «Роснефти», башкирские нефтяники выработали на производственных площадках под Уфой 305,7 тыс. тонн топлива этой марки.

Именно на нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти» в 2018 году впервые в России началось производство автомобильного бензина марки «Евро 6», разработанного специалистами НК «Роснефть». За пять лет башкирские нефтяники произвели почти 930 тыс. тонн «Евро-6».

В новом бензине ужесточены требования к содержанию серы, бензола, олефинов, ароматических углеводородов, смол, что снижает концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, в частности, по СО — до 9,5%. Применение автомобильных бензинов «Евро-6» также уменьшает количество отложений на впускных клапанах до 12,5% и количества нагара в камере сгорания до 12,7%, поясняют в «Роснефти».

Улучшенные эксплуатационные свойства топлива подтверждены результатами испытаний, которые провели специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти.

Моторные топлива «Башнефти» реализуются в собственной розничной сети, которая включает 541 фирменную автозаправочную станцию в 15 регионах страны, а также крупным и мелким оптом, уточняют в компании.