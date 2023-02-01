Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Башнефть» почти на треть увеличила производство бензина марки «Евро 6»

close
100%
Пресс-служба «Роснефти»

Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти», входящий в структуру «Роснефти», в 2022 году добился увеличения производства автомобильного бензина АИ-95 «Евро 6» на 26%. Всего за прошлый год, как сообщает пресс-служба «Роснефти», башкирские нефтяники выработали на производственных площадках под Уфой 305,7 тыс. тонн топлива этой марки.

Именно на нефтеперерабатывающем комплексе «Башнефти» в 2018 году впервые в России началось производство автомобильного бензина марки «Евро 6», разработанного специалистами НК «Роснефть». За пять лет башкирские нефтяники произвели почти 930 тыс. тонн «Евро-6».

В новом бензине ужесточены требования к содержанию серы, бензола, олефинов, ароматических углеводородов, смол, что снижает концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, в частности, по СО — до 9,5%. Применение автомобильных бензинов «Евро-6» также уменьшает количество отложений на впускных клапанах до 12,5% и количества нагара в камере сгорания до 12,7%, поясняют в «Роснефти».

Улучшенные эксплуатационные свойства топлива подтверждены результатами испытаний, которые провели специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти.

Моторные топлива «Башнефти» реализуются в собственной розничной сети, которая включает 541 фирменную автозаправочную станцию в 15 регионах страны, а также крупным и мелким оптом, уточняют в компании.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть