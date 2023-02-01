Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Bloomberg сообщил, что состояние богатейших россиян с начала 2022 года выросло на $16 млрд

close
100%
Depositphotos

Российские миллиардеры разбогатели на $16,11 млрд за прошедший январь. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg находятся 23 гражданина России. Самой большей частью из $16,11 млрд — $2,5 млрд — владеет основатель российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Всего в его распоряжении $17,9 млрд.

На втором месте по объему заработка в январе — генеральный директор сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние пополнилось $1,54 млрд, всего у него $20,2 млрд.

Третий — один из основных владельцев горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. Он стал богаче на $1,32 млрд, оставшись самым состоятельным из российских граждан в рейтинге — $29,9 млрд.

В топ-5 вошли еще председатель совета директоров нефтегазовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон (+ $25,8 млрд) и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (+$20,6 млрд).

Во второй половине января пресс-служба британской благотворительной организации Oxfam сообщила, что с 2020 года лишь 1% жителей Земли накопили почти в два раза больше средств, чем все остальное человечество, самые богатые получили $26 трлн, остальные 99% вместе заработали $16 трлн.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть