Bloomberg сообщил, что состояние богатейших россиян с начала 2022 года выросло на $16 млрд

Российские миллиардеры разбогатели на $16,11 млрд за прошедший январь. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинге миллиардеров агентства Bloomberg находятся 23 гражданина России. Самой большей частью из $16,11 млрд — $2,5 млрд — владеет основатель российской нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. Всего в его распоряжении $17,9 млрд.

На втором месте по объему заработка в январе — генеральный директор сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов. Его состояние пополнилось $1,54 млрд, всего у него $20,2 млрд.

Третий — один из основных владельцев горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. Он стал богаче на $1,32 млрд, оставшись самым состоятельным из российских граждан в рейтинге — $29,9 млрд.

В топ-5 вошли еще председатель совета директоров нефтегазовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон (+ $25,8 млрд) и основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (+$20,6 млрд).

Во второй половине января пресс-служба британской благотворительной организации Oxfam сообщила, что с 2020 года лишь 1% жителей Земли накопили почти в два раза больше средств, чем все остальное человечество, самые богатые получили $26 трлн, остальные 99% вместе заработали $16 трлн.