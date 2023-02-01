Евросоюз выделит €50 млн на покупку вакцин от коронавируса для Украины

Европейский союз (ЕС) планирует потратить €50 млн на закупку вакцины для поставки на Украину. Об этом написала «Лента.ру» на основании данных опубликованной тендерной документации.

Сумму для реализации контракта выделят из бюджета Европейского инвестиционного банка. Согласно документации, деньги потратят на «закупку вакцин против острой респираторной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Контракт собираются реализовать в рамках сотрудничества китайской биофармацевтической компанией Sinovac Life Sciences Co. Ltd и украинской фармацевтической «Лекхим».

Накануне агентство Reuters написало, что в Министерстве финансов США впервые после громких коррупционных скандалов на Украине вступили в дискуссию о возможности злоупотребления поступающей Киеву со стороны Запада помощью.

В первой половине января газета The Wall Street Journal сообщила, что американская компания Johnson & Johnson сокращает производство своих вакцин от коронавируса, столкнувшись с падением спроса.