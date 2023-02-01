Time: ограничение ЕС на дизтопливо из России может осложнить жизнь многих по всему миру

После вступления в силу 5 февраля эмбарго Европы против дизельного топлива из России жизнь большинства людей по всему миру может осложниться. Об этом пишет Time.

Новый запрет Европы в отношении дизтоплива из России несет в себе ряд рисков. Учитывая, что стоимость дизтоплива после начала спецоперации на Украине резко выросла, после введения новых санкций его цена может взлететь еще сильнее. Это, в свою очередь, серьезно ударит по экономике многих стран, так как это топливо является одним из ключевых в мире.

Автор статьи указал, что сельхозтехника, грузовики, городские автобусы, промышленное оборудование и многие другие вещи – все работает на дизельном топливе. Поэтому подорожание дизтоплива просто вложится в цену конечных товаров, что отрицательно скажется на обычных людях. Кроме того, такая ситуация лишь дополнительно спровоцирует рост инфляции.

Эксперты рынка посчитали, что ограничение российского экспорта всегда вызывает определенные проблемы во время процесса перераспределения. Кроме того, Европа будет конкурировать с другими крупными покупателями дизтоплива, что обернется временным ростом цен, пока рынок приспосабливается.

27 января эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов заявил, что после введения эмбарго на дизельное топливо из России цены на него в Европе будут расти. По его словам, Европа сейчас входит в стагнацию, отчего спрос на дизтопливо может упасть. Такая ситуация, в свою очередь, может сдержать рост цен на топливо. Однако ни один из вариантов для Европы не является приемлемым, так как все это последствия санкций.