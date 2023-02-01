Reuters: индийский миллиардер Адани больше не самый богатый в Азии из-за потери $74 млрд

Миллиардер Гаутам Адани из Индии потерял титул самого богатого человека в Азии в среду, так как падение акций его финансового конгломерата Adani Group увеличилось до $74 млрд после сообщения о финансовых нарушениях. Об этом сообщает агентство Reuters.

«В отчете Hindenburg Research, опубликованном на прошлой неделе, говорится о неправомерном использовании оффшорных налоговых убежищ. При этом отмечается обеспокоенность по поводу высокого долга и оценки семи зарегистрированных на бирже компаний Adani. Это вызвало повышенное внимание к конгломерату, и австралийский регулирующий орган заявил в среду, что рассмотрит обвинение», — говорится в статье.

На прошлой неделе инвестиционно-исследовательская компания Hindenburg Research обвинила конгломерат Adani Group в многочисленных финансовых нарушениях. На момент публикации, 27 января, Адани владел, по версии журнала Forbs, $96,6 млрд.

«Потери акций в среду привели к тому, что Гаутам Адани опустился на 10-е место в списке богатых людей Forbes с состоянием в $84,1 млрд, чуть уступив сопернику Мукешу Амбани, председателю Reliance Industries Ltd, чей капитал оценивается в $84,4 млрд. Ухудшение ситуации происходит, несмотря на то, что группе удалось заручиться поддержкой инвесторов для продажи акций флагманской фирмы», — говорится в статье.

После публикации отчета американской инвестиционной компании Adani Group в ответ обвинила Hindenburg Research в «мошенничестве с ценными бумагами» и выпустила опровержение выводов аналитиков в специальном докладе на 413 страниц.

В середине января британская благотворительная организация Oxfam сообщила, что с 2020 года лишь 1% жителей Земли накопили почти в два раза больше денег, чем все остальное человечество. Среди таких людей назвали Гаутама Адани.