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В Росавиации подготовили «стресс-сценарий» для перевозок на случай прекращения господдержки

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Максим Блинов/РИА Новости

Росавиация, по предварительным данным, разработала «стресс-сценарий» на тот случай, если будет прекращена государственная поддержка авиаперевозок в условиях дефицита бюджета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу российского ведомства Александра Нерадько.

«Да, у нас есть такой стресс-сценарий», — подчеркнул Нерадько.

При этом глава Федерального агентства воздушного транспорта не привел подробности данного сценария.

Как заметил Нерадько, темы, касающиеся авиаперевозок, «слишком резонансные, почти как футбол и медицина».

В 2022 году из федерального бюджета на поддержку перевозок в РФ предоставлено 174,2 млрд рублей, обратили внимание в издании.

Ранее глава Росавиации утверждал, что авиакомпании РФ смогут использовать западные самолеты до 2030 года.

Кроме того, Нерадько говорил, что санкции Евросоюза были направлены на уничтожение авиации в Российской Федерации.

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