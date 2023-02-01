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«Газпром» увеличил объем поставок через Украину

Объем поставок российского газа через Украину вырос на 20% впервые за месяц

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Reuters

Прокачка российского газа через газоизмерительную станцию «Суджа» выросла на 20% по сравнению с показателем предыдущего дня. Об этом сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, слова которого приводит РИА Новости.

««Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной», — подчеркнул представитель компании.

1 февраля объем поставок составил 29,4 млн кубометров. При этом в «Газпроме» отметили, что заявка на ГИС «Сохрановка» была отклонена.

С 4 января объемы поставок газа в Европу через Украину не поднимались выше 38 млн кубометров, с 19 января объемы поставок держались на уровне 24-25 млн кубометров в день.

В мае 2022 года Украина приостановила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», поскольку она контролируется российскими войсками в ЛНР. В «Газпроме» заявили, что перенос всего объема поставок на «Суджу» технологически невозможен, но все обязательства перед европейскими потребителями выполняются, а услуги транзита полностью оплачены.

С 1 февраля, в соответствии с указом президента, компании, поддержавшие потолок цен на российский газ, не смогут его закупать.

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