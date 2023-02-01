PayPal сократит 7% штата или 2 тысячи сотрудников из-за сложных экономических условий

Американская электронная платежная система PayPal планирует в ближайшее время уволить до 2 тыс. штатных сотрудников или 7% от всех занятых в компании. Информацию об этом пресс-служба организации опубликовала на своем сайте.

«Мы сократим наш персонал в мире примерно на 2 тыс. штатных сотрудников, что составляет около 7% от общей его численности. Эти сокращения произойдут в ближайшие недели», — проинформировали в компании.

В заявлении руководства компании отмечается, что последний год в PayPal работали над тем, чтобы справиться со сложной экономической ситуацией. Но положение дел требует принятия непростых решений.

Ранее немецкое Федеральное антимонопольное ведомство подало в суд на PayPal из-за подозрений в ограничении ценовой конкуренции. Американская компания занимает первое место на рынке Германии по числу обслуживаемых онлайн-платежей.

На прошлой неделе сообщалось, что основной производитель на рынке медицинского оборудования и бытовой техники Royal Philips решил уволить 6 тыс. сотрудников на фоне экономических сложностей в компании.