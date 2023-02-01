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«Аэрофлот» намерен инициировать изменения правил провоза ручной клади

«Аэрофлот» и Ространснадзор планируют внести изменения в правила провоза ручной клади

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Гендиректор группы «Аэрофлот» Сергей Александровский анонсировал начало работ по изменению правил провоза ручной клади и багажа. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы (с Ространснадзором. — «Газета.Ru») одинаково смотрим на суть решения вопроса (с правилами провоза ручной клади. — «Газета.Ru»). Мы, конечно, будем работать над внесением изменений в ФАП, делать единую и понятную для всех трактовку», — рассказал Алекандровский.

Он пояснил, что лоукостеры, набирающие популярность в последнее время, не смогут развиваться нужными темпами, если не внести изменения. Они, в частности, помогут эффективной работе лоукостера «Победа». По словам Алекандровского, без изменений бизнес-модель авиакомпании может потерять эффективность, а стоимость перевозок — увеличиться.

Ранее «Аэрофлот» сообщал о возобновлении полетов в Казахстан с февраля. Прямые рейсы будут совершаться в три города.

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