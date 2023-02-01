Аудиторы FinExpertiza оценили расходы российского бизнеса в рекордные 18,9 трлн рублей

Расходы российских крупных и средних компаний за девять месяцев прошлого года выросли на 12% или 2,1 трлн руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив рекордные 18,9 трлн руб. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza. Как уточнили в компании, речь идет о коммерческих и управленческих расходах, которые не связаны непосредственно с производственным процессом.

По данным компании, средние расходы российского бизнеса в пересчете на каждую компанию за год увеличились на 9,7%. Как уточнили в FinExpertiza, росту затрат способствовали инфляция, нестабильность спроса на продукцию компаний, увеличение расходов на производство и логистику. Впрочем, как рассказали аудиторы, в 2021 году темпы роста таких затрат были фактически вдвое больше – на уровне 18,4%.

«Сейчас бизнес в условиях неопределенности старается сэкономить там, где это возможно», — отметили в компании.

Аудиторы подчеркнули, что в число регионов с наибольшим объемом расходов бизнеса в 2022 году вошли в частности Москва, Санкт-Петербург, Московская и Кемеровская области.

Как ранее сообщало агентство ТАСС со ссылкой на данные FinExpertiza, в России было открыто 242,1 тыс. новых компаний в прошлом году. При этом закрыто было 280,2 тыс. коммерческих предприятий. Таким образом, число закрытых компаний превысило число открытых на 38,1 тыс. или 13,6%. Как уточнили аудиторы, количество открытых компаний в 2022 году оказалось на 8,6% больше, чем годом ранее. При этом число закрытых предприятий упало более чем на четверть – 25,1%. Аудиторы пояснили, что количество ликвидированных организаций в России снижается уже третий год подряд. При этом число ежегодно регистрируемых компаний держится примерно на одном уровне. Эксперты допустили, что статистика говорит об очищении экономики России от фирм-однодневок.