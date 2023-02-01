Глава МЭА: Европе будет тяжело пережить следующую зиму, если не снизить потребление газа

Директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе семинара вашингтонского Центра стратегических и международных исследований заявил, что странам Европы будет «крайне трудно пережить» следующую зиму, если они не снизят уровень потребления газа. Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы не найдем другие источники газа из разных стран, есть только один путь — экономить газ. Уровень потребления газа должен снижаться. Если не снизить потребление газа, то следующую зиму будет крайне трудно пережить», — сказал Бирол.

По его словам, европейским государствам повезло с нынешней мягкой зимой, но в агентстве обеспокоены ситуацией, которая возникнет через год.

Директор агентства отметил, что государства Европы все еще получали российский газ за последние месяцы, а также им поставлялось больше сжиженного природного газа.

Бирол подчеркнул, что в 2023 году поставок газа из РФ «может уже не быть». Кроме того, он указал на необходимость наращивания мощностей для возобновляемых источников энергии.

Ранее ТАСС со ссылкой на доклад Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития экономики сообщал, что следующей зимой Евросоюз может столкнуться со сложностями при заполнении подземных газохранилищ (ПГХ).