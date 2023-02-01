Глава Росавиации: авиакомпании РФ смогут использовать западные самолеты до 2030 года

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что западные самолеты, находящиеся у авиакомпаний РФ, могут «спокойно летать» до 2030 года, если будут проводиться работы по поддержанию их годности к полетам. Об этом сообщает РБК.

По его словам, санкции, запрещающие поставку запчастей и техобслуживание авиатехники, не повлияли на безопасность полетов в РФ.

Ранее глава отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров заявил, что на сегодняшний день в отечественном авиапарке есть 600 с лишним самолетов марок Boeing и Airbus, которые предстоит заместить российским авиалайнером МС-21. По его словам, процесс импортозамещения может занять около 10 лет.

Он добавил, что в перспективе масштабы производства МС-21 будут большими, поскольку на Иркутском авиационном заводе уже идут работы по наращиванию серийного производства авиалайнера.