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Кабмин утвердил индексацию ряда выплат и пособий на 11,9% c 1 февраля

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Правительство РФ утвердило индексацию ряда выплат и пособий на 11,9% c 1 февраля. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно постановлению правительства РФ, в числе индексируемых выплат — пособия семьям с детьми, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а также гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград (например, Героев России. — «Газета.Ru»).

Ранее на сайте Министерства финансов РФ сообщалось, что на индексацию социальных выплат в 2023 году будет направлено 152,4 млрд рублей. Уточнялось, что индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения.

Сообщалось также, что размер маткапитала на первого ребенка вырастет в 2023 году до 587 тыс. рублей, что на 62,5 тыс. больше, чем годом ранее. Выплата за второго ребенка, в свою очередь, увеличится до 775,6 тыс. руб. (+82,5 тыс. рублей).

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