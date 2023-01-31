В ЕС заявили об отсутствии решения по использованию замороженных активов России

Высокопоставленный европейский источник заявил журналистам в Брюсселе, что на данный момент у Евросоюза нет решения по использованию замороженных российских активов. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил европейский источник, дискуссии по этому вопросу ведутся как между членами ЕС, так и с международными партнерами. По его словам, есть несколько вариантов по возможному использованию активов, однако никакого окончательного решения пока нет.

Ранее директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центрального банка России Ольга Шишлянникова сообщила, что за рубежом заблокировано российских активов на 5,7 трлн рублей.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что в Евросоюзе нашли юридические основания для использования замороженных российских активов. В ЕС намерены инвестировать эти средства в восстановление Украины. Однако юристы блока не придумали «четких юридических оснований для простого ареста активов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».