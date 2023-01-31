Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мебель от бывших поставщиков IKEA начали продавать в OBI

close
100%
Телеграм канал «РИА Новости»

В российских гипермаркетах торговой сети OBI начали продавать мебель об бывших поставщиков шведской компании IKEA, руководство которой приняло решение покинуть рынок в связи с международными санкциями против Москвы. После этого в магазинах одного из основных конкурентов скандинавского ретейлера появились 98 товаров, похожих на продукцию шведского бренда, сообщает NEWS.ru со ссылкой на слова дивизионального директора OBI Натальи Коротченко.

«Сейчас мы запустили в продажу некоторые товары от бывших поставщиков IKEA. Это в первую очередь стеллажи, комоды, полки для обуви и контейнеры для хранения, а также некоторая детская мебель и вешалки <....> В ассортименте OBI представлено 98 наименований товаров от бывших поставщиков IKEA», — заявила Коротченко.

По ее словам, в настоящее время продукцию поставщиков IKEA можно приобрести во всех 25 гипермаркетах OBI на российском рынке. Данные товары доступны в магазинах сети в Москве, Петербурге, Туле, Казани, Нижнем Новгороде, Рязани, Воронеже, Брянске, Екатеринбурге, Краснодаре, Саратове, Волгограде и Волжском. Однако из-за «юридических аспектов» продукция в OBI несколько отличается от ассортимента в бывших торговых точках шведского ретейлера.

26 января агентство Reuters сообщило, что ретейлер IKEA стал больше использовать древесины из Швеции и стран Балтии, чтобы компенсировать отсутствие поставок из России и Белоруссии, от которых компания отказалась из-за продолжающегося конфликта на Украине. В число альтернативных поставщиков также вошли Польша и Германия.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть