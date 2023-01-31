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«Транснефть»: Польша продолжила в январе покупать российскую нефть

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Максим Блинов/РИА Новости

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил, что Польша в январе продолжила покупать нефть из России, которая поступала по магистральному трубопроводу «Дружба». Об этом он заявил в интервью ТАСС.

Представитель «Транснефти» указал, что компания транспортировала в январе по «Дружбе» в Польшу 500 тыс. тонн нефти.

«Сегодня в первой половине дня исполнили график прокачки на Польшу 500 тыс. тонн нефти», — сказал он.

При этом Демин отметил, что Берлин отказался в этом месяце принимать российскую нефть.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило порядок запрета экспорта нефти по потолку цен.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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